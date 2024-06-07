BİŞKEK (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) "Türk dünyasında kadının dünyası"na ithaf ettiği resim sergisi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Gapar Aytiyev Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının işbirliğinde TÜRKSOY'un "Türk dünyasında kadının dünyası"na ithaf ettiği resim sergisinin açılışı yapıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, burada yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un ilk kez Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan'dan kadın sanatçıları Bişkek'te bir araya getirdiğini söyledi.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, resim sergisindeki kadın eserlerinin Türk dünyası insanının "genetik hafızasını" barındırdığını ve insanlığın evrensel değerlerini çeşitli üsluplarla yansıttığını ifade etti.

Azerbaycan Ressamlar Derneği üyesi Nergiz Guliyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiye tuval üzerine yağlı boyayla yaptığı, en sevdiği 4 resmiyle katıldığını kaydetti.

Sergide Azerbaycan'dan Nergiz Guliyeva, Kazakistan'dan Leyla Mahat ve Gülnazım Omirzak, Türkmenistan'dan Hatice Amansahedova ve Aynagüzel Nuriyeva, Türkiye'den Halime Türkyılmaz ve Kamuran Kardaş, Özbekistan'dan Şahnoz Abdullayeva ve Servinoz Kasımova, Kırgızistan'dan Orozgan Mambetaliyeva, Roza Jangaraçeva, Gülnara Musabay, Nürguyana İnnokentyeva, Zuura Turdubayeva ve Nurkan Kangeldiyeva'nın eserleri sergileniyor.