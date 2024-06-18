Sahte kişisel bakım ürünleri, sağlığa zararlı kimyasallar ve düşük kaliteli içerikler içerebiliyor. Bu ürünlerin kullanımı ciltte tahriş, alerjik reaksiyonlar, enfeksiyonlar ve hatta daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, sahte ürünlerin ambalajları ve içerikleri orijinal ürünlerden farklı olduğu için beklenen etkiyi göstermeyebilir ve tüketicileri hayal kırıklığına uğratabilir.

Tüketicilere Önemli Uyarılar

Güvenilir Satış Noktalarını Tercih Edin: Kişisel bakım ürünlerinizi eczaneler, kozmetik mağazaları ve markaların resmi satış kanalları gibi güvenilir yerlerden satın alın.

Kişisel bakım ürünlerinizi eczaneler, kozmetik mağazaları ve markaların resmi satış kanalları gibi güvenilir yerlerden satın alın. Ambalajı Dikkatlice İnceleyin: Ürünün ambalajını, logosunu, yazılarını ve barkodunu orijinal ürünle karşılaştırın. Şüpheli görünen ürünleri satın almayın.

Ürünün ambalajını, logosunu, yazılarını ve barkodunu orijinal ürünle karşılaştırın. Şüpheli görünen ürünleri satın almayın. Fiyata Dikkat Edin: Orijinal ürünlerden çok daha ucuz olan ürünlerden şüphelenin.

Orijinal ürünlerden çok daha ucuz olan ürünlerden şüphelenin. Ürün İçeriğini Kontrol Edin: Ürünün içeriğini inceleyin ve şüpheli içerikler hakkında bilgi alın.

Ürünün içeriğini inceleyin ve şüpheli içerikler hakkında bilgi alın. Şikayetlerinizi İletin: Sahte ürünlerle karşılaştığınızda ilgili kurumlara şikayetlerinizi iletin.

Yetkililerden Açıklama

Konuyla ilgili yetkililer, sahte ürünlerin tespit edilmesi ve piyasadan toplatılması için çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti. Ayrıca, tüketicilerin dikkatli olması ve şüpheli ürünleri satın almaması konusunda uyarılarda bulundu.