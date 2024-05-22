Ünlü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 12 Milyon TL'lik Reklam Teklifini Reddetti!

Dizinin Orta Doğu'da da yayınlanmasıyla birlikte Tatlıtuğ'a bölgeden gelen hayran kitlesi de bir hayli arttı. Bu hayran kitlesinin de etkisiyle olsa gerek, Tatlıtuğ'a Kuveyt'ten cazip bir teklif geldi.

Teklifleri reddediyor

Teklife göre Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağazanın açılışına katılacak ve bu katılım için 12 milyon TL'nin yanı sıra özel bir uçak bileti de alacaktı.

Ancak Kıvanç Tatlıtuğ, bu cazip teklifi kariyerine ters düştüğü gerekçesiyle reddetti. Başarılı oyuncunun bu kararı hayranlarını şaşırtırken, kendisine Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den de benzer teklifler geldiği ve bunları da reddettiği öğrenildi.