Aliağa Belediyesi Çocuk Tiyatrosu oyuncuları, ‘Kayıp Yüzük’ ve ‘Aşağı Cümbüşlü’ adlı çocuk oyunlarını ASEV yıl sonu etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak sergileyecek.

‘Kayıp Yüzük’ oyunu 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 19.30’da Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak. Oyun, kraliçenin kaybolan değerli yüzüğüyle ilgili etrafındaki insanlara iftira atması ve sonrasında doğru davranışa yönlendirilmesini konu alıyor.

‘Aşağı Cümbüşlü’ ise 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 19.30’da Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde seyircisiyle buluşacak. Oyun, neşesi bol ve kahkahası hayat dolu insanların hikâyesini anlatıyor. Ses sanatçısı Manolya Girişken'in konuk olacağı oyun, ALBET Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

Bu muhteşem etkinlikler, çocuklara ve ailelere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.