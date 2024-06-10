Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1'i ağır 20 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, tekstil işçilerini taşıyan bir servis midibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde feci kaza

Kaza, saat 09.00 sıralarında İzmit-Akmeşe yolunda meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan 41 P 6087 plakalı servis midibüsü, karşı yönden gelen 34 TY 0867 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüste bulunan 20 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüs sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazada yaralanan 20 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların durumlarının stabil olduğunu, ancak midibüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede detaylı incelemeler yaptı. Kazanın nedeni hakkında bilgi toplanırken, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda, kazanın nasıl meydana geldiği ve olası nedenleri üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın tüm detaylarının aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.