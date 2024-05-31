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Seferihisar'da bir okula geçen yıl vefat eden okul müdürünün adı verildi

Seferihisar'da bir okula geçen yıl vefat eden okul müdürünün adı verildi

Kazada yaralanan cip sürücüsü ile 6 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.D'nin kullandığı 41 P 0515 plakalı minibüs ile İ.K. idaresindeki 34 HA 0448 plakalı cip, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Selimiye Caddesi'nde çarpıştı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedaviye alındı.

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