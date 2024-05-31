KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedaviye alındı.
H.D'nin kullandığı 41 P 0515 plakalı minibüs ile İ.K. idaresindeki 34 HA 0448 plakalı cip, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Selimiye Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan cip sürücüsü ile 6 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: aa