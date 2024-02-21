Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza nedeniyle yan yoldan bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralı ların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 BU 0670 plakalı aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.

Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu Kuzey yan yolda H.B.U. idaresindeki 34 BU 0670 plakalı SUV tipi araç, E.V'nin kullandığı 41 ABP 812 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 41 J 0331 plakalı özel halk otobüsü trafik ışıklarında çarpıştı.