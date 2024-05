Başkan Arıcı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile muhtarların katıldığı toplantıda istişarelerde bulunuldu.

Başkan Arıcı: "Muhtarlarımızın Görüşleri Bizler için Kıymetli"

Toplantıda konuşan Başkan Arıcı, göreve başladıkları ilk günden itibaren mahallelerin sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Muhtarların görüş ve önerilerini önemsediklerini vurgulayan Arıcı, "Mahallelerinizdeki eksiklikleri en iyi bilen sizlersiniz ve bu eksiklikleri gidermek için birlikte çalışacağız. Bu toplantımızın asıl sebebi bundan sonra birlikte Koçarlımız için neler yapabiliriz, sizin taleplerinizi nasıl değerlendirebiliriz diye sizlerle konuşmak. Sizin talepleriniz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Muhtarlık birimimizde her an taleplerini ve sorunlarınızı dinlemek için sizin emrinizdeler. Her türlü sorunlarınızı muhtarlık birimimize bildirebilirsiniz" dedi.

Muhtarlardan Gelen Tepkiler

Muhtarlar da Başkan Arıcı'ya mahallelerindeki sorunları ve taleplerini iletme fırsatı buldular. Altyapı çalışmaları, park ve bahçeler, temizlik, imar gibi konularda çeşitli istekler dile getirildi. Başkan Arıcı, muhtarların taleplerini not alarak en kısa sürede çözüme kavuşturmak için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Muhtarlarla Sürekli İletişim Halinde Kalınacak

Toplantının ardından Başkan Arıcı, muhtarlarla diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde kalacağız. Onların sorunlarını ve taleplerini dinlemek için her zaman açık kapıya sahibiz. Koçarlı'yı birlikte daha güzel bir yer haline getireceğimize inanıyorum" dedi.