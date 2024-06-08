BOGOTA (AA) - Kolombiya'da, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ülke temsilciliğinin ev sahipliğinde Türk minyatürüne saygı kapsamında "Benim Adım Kırmızı" resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.



Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı adlı romanından yola çıkılarak düzenlenen resim sergisine Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, resim sanatı üzerine yüksek lisans yapan Kolombiyalı öğrenciler ve sergiye eserleriyle katkı sunan Prof. Andres Cifuente katıldı.

Sun, burada yaptığı konuşmada, sergiyi hazırlayan Maarif Vakfı'na ve resimleriyle organizasyona katkı sunan Kolombiyalı sanatçılara teşekkür ederek, iki ülke kültürünün daha da yakınlaşmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Prof. Cifuente de konuşmasında, resimlerine ilham kaynağı olan Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı kitabına vurgu yaparak, kendilerine böyle bir imkanı sağlayan Maarif Vakfına teşekkürlerine sundu.

Sanatçılar, yaptıkları resimlerin anlam ve içeriklerini katılımcılara detaylıca açıkladı. Etkinliğe katılan çok sayıda davetli ise resimleri dikkatlice inceledi.

TMV Kolombiya İdari Direktörü Jessica Lorena Calderon, eserlerini vakfa bağışlayan genç sanatçılara çeşitli hediyeler takdim etti.

Etkinlik, misafirlere Türk kahvesi ve baklava ikramı yapılarak son buldu.



