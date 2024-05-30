Temizlik İşleri ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kapsamlı bir temizlik ve yıkama çalışması başlattı. Bu çaba ile birlikte, bir hafta içinde 30'un üstünde mahallede detaylı temizlik gerçekleştirilecek.

Temizlik seferberliği ilan edildi

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun talimatıyla başlatılan bu seferberlik, Nisan ayında göreve gelmesiyle birlikte hız kazandı. Basmane'den başlayarak tüm ilçeye yayılan temizlik çalışmaları, mayıs ayında da mahallelerde eş zamanlı olarak devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen bu çalışmada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, aynı anda yedi mahallede temizlik faaliyetlerini sürdürdü.

Detaylı temizlik ve yıkama çalışmasının ilk gününde, öncelikle sokak ve kaldırımlardaki çöpler ve atıklar süpürge ekipleri tarafından temizlendi ve yıkamaya hazır hale getirildi. Ardından büyük araçlarla sokaklar ve caddeler yıkanırken, kaldırımlar da tazyikli suyla temizlendi. Mahalle muhtarları da ekiplerin yanında yer alarak çalışmaları yakından takip etti.

Konak Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen bu çalışma, ilk gününde Yeni Mahalle, Pazaryeri, Altınordu, Akıncı, Yenigün, Kurtuluş ve Mirali mahallelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bir hafta boyunca ise farklı mahallelerde benzer temizlik çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Program kapsamında, İsmet Kaptan, Akdeniz, Faik Paşa, Etiler, Kubilay, Alsancak, Kültür, Mimar Sinan, Kahramanlar, Ballıkuyu, Kocakapı, Ali Reis, Altay, Güzelyalı, Mehmet Ali Akman, Göztepe, Çankaya, Kılıç Reis, Kemal Reis, Piri Reis, Murat Reis, Mithatpaşa, Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Güngör, Çahabey, Mecidiye ve Yeşiltepe mahallelerinde benzer çalışmaların gerçekleştirileceği ifade edildi.