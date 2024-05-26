Bu projeyle, Konaklı bebeklerin doğumlarından itibaren yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Mutlu, bebeğin ilk günlerinde ihtiyaç duyulan temel malzemelerin yer aldığı çantaların ailelere ulaştırılacağını belirtti.

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bu proje ile hayata gözlerini Konak'ta açan bebeklere destek olunuyor. İhtiyaçlı ailelerin belirlenmesi ve başvuruların değerlendirilmesinin ardından, doğumun hemen ardından aileler ziyaret edilerek Hoş Geldin Bebek çantaları kendilerine teslim ediliyor.

Bu çantalarda, bebeğin ilk günlerinde kullanılacak temel malzemeler bulunuyor. Bebek bezinden şampuana, alt açma örtüsünden biberona kadar çeşitli ihtiyaçların karşılandığı çantalar, ailelerin bebeklerine sağlıklı bir başlangıç yapmalarına yardımcı oluyor.

"Konaklı minik komşularımıza hediye"

Hoş Geldin Bebek uygulamasının oldukça ilgi gördüğünü ve olumlu geridönüşler aldıklarını ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu “Onlar bizim en minik Konaklı komşularımız. Sağlıkla büyüdükleri, doğdukları andan itibaren tüm akranlarıyla eşit fırsatlardan yararlanabildikleri bir kent hayal ediyoruz ve çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. Hazırladığımız çantalarla hem minik komşularımıza ilk hediyelerini veriyor hem de ailelerin sevincine ortak oluyoruz. Projemizden faydalanmak isteyenler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvuruda bulunabilir” şeklinde konuştu.