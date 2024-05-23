Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle işletmelerde hijyen ve ruhsat denetimlerini sıkılaştırıyor. Sağlıksız üretim ve satışa geçit vermeyen ekipler, işyerlerine bilgilendirme broşürleri de dağıtıyor.

Hijyen ve ruhsat denetimleri artıyor

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede işletmelerdeki ruhsat ve hijyen koşullarını denetlemeye devam ediyor. Son olarak Basmane ve Anafartalar Caddesi'nde yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uyum kontrol edildi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, vatandaşların sağlığının ön planda olduğunu belirterek, denetimlerin ilçenin her noktasında düzenli olarak devam edeceğini vurguladı. Hijyen ve ruhsat denetimlerinin halk sağlığı için büyük önem taşıdığını ifade etti.