Son haftanın maç programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Derbi sonrası 4 taraftar gözaltına alındı | 35 kişiye işlem yapıldı Derbi sonrası 4 taraftar gözaltına alındı | 35 kişiye işlem yapıldı

24 Mayıs Cuma:

  • 20.00 Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi:

  • 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
  • 19.00 EMS Yapı Sivasspor - Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar:

  • 19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan
  • 19.00 TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 19.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
  • 19.00 Yukatel Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: Burak Şeker
  • 19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Bahattin Şimşek
  • 19.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
Editör: Sedef Didem Ezme