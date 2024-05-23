Son haftanın maç programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
24 Mayıs Cuma:
- 20.00 Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler
25 Mayıs Cumartesi:
- 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
- 19.00 EMS Yapı Sivasspor - Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan
26 Mayıs Pazar:
- 19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan
- 19.00 TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
- 19.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
- 19.00 Yukatel Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: Burak Şeker
- 19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Bahattin Şimşek
- 19.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
Editör: Sedef Didem Ezme