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Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduran ve sevk edenlerle ilgili yaptığı çalışmada, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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