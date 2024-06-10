Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda huzur ve güvenin sağlanması amacıyla bölge genelinde geniş çaplı kontroller gerçekleştirildi. Operasyonda 434 şahıs ve 78 araç kimlik kontrolünden geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda ise 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjör içerisinde 13 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Ayrıca jandarma ekipleri, 2 umuma açık istirahat ve eğlence yerinde de denetimler gerçekleştirdi. Denetlemelerde 9 çalışanın işletme tarafından Kimlik Bildirim Sistemine girişleri yapılmaması sebebiyle toplam 37 bin 215 TL idari para cezası uygulandı.