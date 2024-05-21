Kuantum internet, günümüzün optik fiber temelli internetinden farklı olarak, dolanıklık adı verilen kuantum fiziği olgusundan yararlanarak bilgi iletimini sağlıyor. Dolanıklık, iki parçacığın birbirinden ne kadar uzakta olursa olsun, birinin durumundaki değişimin diğerini anında etkilemesi anlamına geliyor. Bu sayede, bilgi taşıyan fotonlar birbirine bağlandığında, birindeki değişim diğerinin durumunu anında ortaya çıkarıyor.

Dolanık fotonlar şehir altında yolculuk ediyor

Harvard Üniversitesi ve Amazon Web Services'in ortak çalışmasında, Boston şehrinin altındaki mevcut optik fiber altyapısı kullanılarak iki kuantum ağ düğümü arasında 35 kilometrelik bir mesafede dolanık fotonlar başarıyla taşındı. Bu, bugüne kadar dolanık fotonların taşındığı en uzun mesafe olarak kayıtlara geçti.

Elmas kalpli kuantum düğümleri

Çalışmada kullanılan kuantum ağ düğümleri, içerisinde atom büyüklüğünde boşluklar bulunan elmas parçaları içeriyor. Bu boşluklarda yer alan kübitler, mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda kuantum bilgisini yakalayıp saklayabiliyor ve aktarabiliyor. Bu sayede, dolanıklık korunarak bilginin güvenli bir şekilde iletilmesi mümkün hale geliyor.

Kuantum bilgisayarlar arasında güvenli iletişim

Bu tarihi başarı, kuantum bilgisayarlar arasında güvenli ve hızlı iletişimin önünü açıyor. Kuantum internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, günümüzün internetinin karşılaştığı güvenlik sorunlarının üstesinden gelinebileceği ve daha güçlü iletişim ağlarının kurulabileceği düşünülüyor.