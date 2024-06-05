Kurban bayramında memleketlerini ziyaret etmek ve tatil yapmak isteyenler yolculuk planları için bilet arayışına girdi. Vatandaşlar uygun fiyatlı otobüs, uçak ve tren bileti için seyahat firmalarını araştırıyor. Otobüs bileti fiyatları Kurban Bayramı'nda iki katına çıkarken uçak bileti fiyatları ise cep yakıyor. Bayramda uygun fiyata seyahat yapmak isteyenler için ise tren seçeneği bulunuyor. Bayramda trenle yolculuk yapmayı tercih edecekler için TCDD'nin sitesinden tren bileti fiyatlarını araştırdık.

İşte Kurban Bayramı'nda tren bileti fiyatları

Ankara – İstanbul

Fiyat: 430 TL

Pendik Ankara Gar istikameti ortalama 4 saat sürmektedir.

Ankara- Eskişehir

Fiyat: 225 TL

Ortalama 1 saat 30 dakika sürmektedir.

İzmir- Ankara

Fiyat: 425 TL

İzmir (Basmane) Ankara Gar istikameti ortalama 13 saat 30 dakika sürmektedir.

İstanbul(Pendik) – Gebze (İzmit)

Fiyat: 85 TL

Ortalama 20 dakika sürmektedir.

İstanbul (Pendik) – Eskişehir

Fiyat: 280 TL

Ortalama 2 saat 30 dakika sürmektedir.

İstanbul – Ankara

Fiyat: 430 TL

Ortalama 4 saat sürmektedir.

İstanbul- Konya

Fiyat: 630 TL

Ortalama 4 saat 30 dakika sürmektedir.

Tren yolculuğu, en uygun yolculuk seçenekleri arasında bulunuyor bu nedenle biletler hızla tükeniyor. Trenle seyahat yapmak isyenler ellerini çabuk tutmalı.

Güncel bilet fiyatları için https://bilet.tcdd.gov.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.