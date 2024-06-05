Kurban bayramında memleketlerini ziyaret etmek ve tatil yapmak isteyenler yolculuk planları için bilet arayışına girdi. Vatandaşlar uygun fiyatlı otobüs, uçak ve tren bileti için seyahat firmalarını araştırıyor. Otobüs bileti fiyatları Kurban Bayramı'nda iki katına çıkarken uçak bileti fiyatları ise cep yakıyor. Bayramda uygun fiyata seyahat yapmak isteyenler için ise tren seçeneği bulunuyor. Bayramda trenle yolculuk yapmayı tercih edecekler için TCDD'nin sitesinden tren bileti fiyatlarını araştırdık.
İşte Kurban Bayramı'nda tren bileti fiyatları
Ankara – İstanbul
Fiyat: 430 TL
Pendik Ankara Gar istikameti ortalama 4 saat sürmektedir.
Ankara- Eskişehir
Fiyat: 225 TL
Ortalama 1 saat 30 dakika sürmektedir.
İzmir- Ankara
Fiyat: 425 TL
İzmir (Basmane) Ankara Gar istikameti ortalama 13 saat 30 dakika sürmektedir.
İstanbul(Pendik) – Gebze (İzmit)
Fiyat: 85 TL
Ortalama 20 dakika sürmektedir.
İstanbul (Pendik) – Eskişehir
Fiyat: 280 TL
Ortalama 2 saat 30 dakika sürmektedir.
İstanbul – Ankara
Fiyat: 430 TL
Ortalama 4 saat sürmektedir.
İstanbul- Konya
Fiyat: 630 TL
Ortalama 4 saat 30 dakika sürmektedir.
Tren yolculuğu, en uygun yolculuk seçenekleri arasında bulunuyor bu nedenle biletler hızla tükeniyor. Trenle seyahat yapmak isyenler ellerini çabuk tutmalı.
Güncel bilet fiyatları için https://bilet.tcdd.gov.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.