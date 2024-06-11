Kurbanlık seçerken göstereceğimiz hassasiyet tükettiğimiz kurban etinin sağlıklı olması açısından büyük önem taşır. Seçilecek hayvanlarının süt dişleri değiştirmiş yani belli bir olgunluğa erişmiş olması gerekmektedir. Küçük baş hayvanlar 1 yaşını büyükbaş hayvanlar 2 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Tüm bilgiler "Tarım Cebimbe" uygulamasında

Kurban hayvanları kurban hizmetleri komisyonlarınca belirlenen hayvan satış yerlerinden alınmalıdır. Hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olmalıdır. Aşılı olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması “Tarım Cebimde'den kurbanlığın ırk, tür, cinsiyet, yaş ve aşı bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilir.

Veteriner sağlık raporu mutlaka olmalı

Veteriner sağlık raporu olmayan, çok zayıf, bakışları donuk, tüyleri karışık ve mat olan salya ve gözde akıntısı olan çevreye karşı aşırı tepkili ya da çok duyarsız hayvanlar tercih edilmemelidir. Gebe veya yeni doğum yapmış, çok genç ve gelişimini tamamlamamış hayvanlar kurbanlık için uygun değildir.