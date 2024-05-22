Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çocukların açık havada keyifli zaman geçirebilmesi için parklarda bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte çocukların parklarda oyun oynayabileceği alanların daha da önem kazandığını belirten yetkililer, bu kapsamda parklarda geniş çaplı bir bakım ve yenileme programının başlatıldığını açıkladılar. Ekipler, eskiyen oyun gruplarını yenileriyle değiştirirken, bazı parklarda ise hava şartları ve uzun süreli kullanımdan kaynaklı tahribatları onarıyor.

Güvenli ve keyifli bir ortam

Özellikle oyun gruplarının ahşap malzemeden oluşan bölümlerini boyayarak gökkuşağı renklerine kavuşturan ekipler, parkları rengârenk ve estetik bir hale getiriyor. Bu yenileme çalışmaları sayesinde çocuklar, parklarda daha güvenli ve keyifli bir ortamda vakit geçirebiliyorlar.

Parkların temizlenip yenilenmesinden dolayı mutluluklarını dile getiren çocuklar, gün boyunca oyun oynamanın tadını doyasıya çıkarıyorlar.