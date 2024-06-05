Vali Musa Işın ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında, hastane polikliniklerini de ziyaret eden Işın, sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi aldı ve sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Hastaların memnuniyetinin artırılması için gereken her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Yeni otopark için yer arayışı

Vali Işın, hastane ziyaretinde otopark sorununu da ele aldı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve ilgili yetkililerle birlikte mevcut otopark sorunlarına yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi. Işın, yetersiz olan otopark alanlarının ihtiyaca cevap verecek şekilde genişletilmesi için belirlenen yerlerin acilen otopark haline getirilmesi için çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Alan belirlendi, çalışamalar başlayacak

Kütahya Şehir Hastanesi’nde yaşanan otopark sorununun çözülmesi için Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin girişimleriyle yeni otopark alanları belirlenmiş ve çalışmaların başlatılması kararlaştırılmıştır. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hastane çevresindeki otopark sıkıntısının önemli ölçüde azalması bekleniyor.