Kaza, sabah saatlerinde Aydın-Denizli karayolu üzerindeki Pamukören Mahallesi sınırlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Lütfi Güner'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı ve karşı şeride geçti. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine hızla müdahale edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Lütfi Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güner’in cansız bedeni, gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Sabah saatlerinde yaşanan bu trajik kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin kameranın görüş açısına girer girmez refüje çarpıp karşı şeride geçmesi açıkça görülebiliyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

Yetkililer, kazanın sebebini tam olarak belirlemek için soruşturma başlattı. Kazayla ilgili detaylar, soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.