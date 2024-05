İsrail, Filistin ve Gazze Şeridi'nde soykırım saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

İsrail ordusunun bu katliamına bir tepki de Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den geldi. Denizli, 3 farklı dilde hazırladığı tepki videosunu sosyal medya hesabından paylaştı ve katliama dur dedi.

Bu katliamın, sistematik bir zulüm anlayışının eseri olduğunu dile getiren Denizli, "Bu bir din değil, insani ve vicdani meseledir. Tüm devletlerin, görüşleri her ne olursa olsun, bir araya gelip bu soykırıma dur demesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Denizli'nin açıklamalarının tamamı şu şekilde;

(İngilizce) I stand in solidarity with all people from all over the world who speak out against the massacre committed by the State of Israel, regardless of their beliefs, stances and lifestyles. This massacre is the result of an approach that implements ugly state policies and systematically oppresses a nation. This is not a religious issue, it is a humanitarian and moral issue. All states, regardless of their views, need to come together and stop this genocide.



(Fransızca) Je suis solidaire avec tous les peuples du monde qui dénoncent le massacre commis par l’État d’Israël, quelles que soient leurs croyances, leurs positions et leur mode de vie. Ce massacre est le résultat de politiques d’État odieuses et d’une approche qui opprime systématiquement une nation. Ce n’est pas une question religieuse, c’est une question humanitaire et morale. Tous les États, quelles que soient leurs opinions, doivent s’unir et mettre fin à ce génocide.



(Türkçe) İsrail Devletinin uyguladığı katliama, dünyanın her yerinden ses çıkaran tüm insanlarla, inançları, duruşları ve hayat tarzları ne olursa olsun dayanışma içerisindeyim. Yaşanan bu katliam, çirkin devlet politikalarının uygulandığı ve bir millete sistematik olarak zulüm eden bir anlayışın sonucudur. Bu bir din değil, insani ve vicdani meseledir. Tüm devletlerin, görüşleri her ne olursa olsun, bir araya gelip bu soykırıma dur demesi gerekiyor.