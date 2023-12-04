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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, 1989'dan bu yana teknoloji konusunda öncülük yaparken müşterilerine sürekli olarak yenilikler sunmaya devam ediyor. Elektrifikasyonda da premium otomotiv dünyasında sınırları zorlayan Lexus, tam elektrikli araçları performansı artırmak ve sürüş heyecanını yeniden keşfetmek için kullanıyor.

Lexus bu yıl Avrupa'daki yeni otomobil satışlarının yaklaşık 74 bin adede ulaşmasını öngörüyor. Bu rakam 2022 yılı performansına göre yaklaşık yüze 50'lik bir artış anlamına geliyor ve Lexus'u en hızlı büyüyen premium markalardan biri yapıyor.

Bu başarı, son iki yılda neredeyse tamamen yenilenen güçlü bir model yelpazesine dayanıyor. Ürün yelpazesi, büyük önem taşıyan D ve E premium SUV segmentlerinde hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli güç aktarma organları seçenekleri sunan NX, RX ve RZ olmak üç yeni modeli içeriyor.

Bu ivmenin 2024'de devam etmesi ve şirketi Avrupa'da altı haneli satış hedefine doğru ilerletmesi bekleniyor. Lexus büyüme hedefi kapsamında markayı yeni segmentlere taşıyan iki model de tanıttı.

Lüks minivan LM ve B SUV modeli LBX, Lexus’un daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. LM yolcu konforunu önemli bir seviyeye yükseltirken, LBX lüks otomobil kalıplarına meydan okuyarak Lexus’un yüksek kalitesini ve sürüş deneyimini farklı bir segmente taşıyacak.

Yeni nesil elektrikliler LF-ZL ve LF-ZC konseptleri

Lexus, Avrupa’da ilk kez Kenshiki’de LF-ZC ve LF-ZL konsept otomobilleri ile yenilikçi teknolojilerini gösterdi. Lexus LF-ZC ve LF-ZL konsept otomobilleri, Lexus'un yeni mobilite deneyimleri sunmak için elektrifikasyon ve yenilikçi teknolojilerin sunduğu potansiyeli nasıl en üst düzeye çıkarmayı amaçladığını gösteriyor.

Lexus LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst) konsepti, 2026'da yollara çıkması planlanan üretim versiyonu sedanın ipuçlarını veriyor. Şık tasarımı, düşük ağırlık merkezi, geniş kabini ve işlevselliği bir arada sunan LF-ZC, markanın elektrifikasyon deneyiminden yararlanıyor.

Kenshiki’de gösterilen bir diğer konsept olan LF-ZL (Lexus Future Zero-emission Luxury), mobilitenin, insanların ve toplumun kesintisiz bir şekilde entegre edilebileceği geleceğe bir bakış sunuyor. Sürüş deneyimi her sürücüye göre uyarlanacak şekilde, sürücünün alışkanlıklarını öğrenerek ve etkileşim kurarak kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabiliyor.

Kabinde üretim malzemesi olarak bambu kullanımı, Japon geleneğine gönderme yaparken aynı zamanda sürdürülebilir bir yaklaşımı da yansıtıyor. Bu hızlı büyüyen bitkinin endüstriyel kullanımı doğayı korumak için de önem taşıyor.

Tamamen dijital akıllı kokpit ise, sürücünün tüm kontrollere hızlı ve sezgisel olarak ulaşmasını sağlıyor. Lexus'un özel One Motion Grip teknolojisi ise, kelebek tarzı elektronik direksiyonla birleştiriliyor. Daha önce kokpitin geniş bir alanına yayılmış olan kontroller, sürücünün kol mesafesinde bulunan dijital alanlarla bir araya getirildi. Vites değiştirme, güvenlik ve sürücü destek (ADAS) sistemleri ve sürüş modu seçimi gibi işlevler sol taraftaki alanda yer alırken, ses, klima kontrol telefonu ve yapay zeka işlevleri gibi kolaylık sağlayan özellikler sağ tarafta gruplandırıldı.

Yeni Arene işletim sistemi ile daha fazla fonksiyonellik

Lexus'un yeni Arene İşletim Sistemi yeni eğlence ve bağlantı sistemlerinin önünü açacak. AI (yapay zeka) kullanan ses tanıma sistemi, komutlara hızlı yanıt verecek ve kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabilecek. Sistem sürücünün rutinlerini ve tercih ettiği uygulamaları öğrenebilecek ve sorulmasına gerek kalmadan bunları otomatik olarak etkinleştirebilecek.

Lexus, sürüş keyfini artırmak ve sürücünün kendisini otomobiliyle bir bütün hissetmesini sağlamak adına DIRECT4 dört tekerlekten çekiş teknolojisinin sağladığı hızlanmadan ve hassas güç kontrolünden yararlanıyor. Tam elektrikli Lexus RZ ve RX 500 performans hibritinde bulunan DIRECT4, her bir tekerlekteki yüke göre ön ve arka akslar arasındaki tahrik torkunu sürekli olarak dengeliyor.

Yeni Arene İşletim Sistemi de, lüks otomobil veya performans otomobili gibi farklı sürüş modlarında aracın verdiği hisleri değiştirecek. Aracın sesi ve titreşimlerini değiştirerek duyusal deneyim seviyesini artıracak.

Fabrikada, araçların üretim sürecinin her aşamasında otonom olarak hareket edeceği bir montaj hattı kullanılacak. Araç sadece bataryasını, motorunu, tekerleklerini ve kablosuz terminal bileşenlerini kullanarak üretim hattında ilerleyecek.

Lexus farklı teknolojilere sahip modellerle ürün yelpazesini genişletecek

Lexus, farklı modeller ve teknolojilerle yeni ürünler sunmaya devam edecek. Bu kapsamda üç farklı yaklaşıma sahip çok teknolojili elektrifikasyon yaklaşımını sürdürecek. Buna göre UX, NX ve RX SUV gibi birden fazla güç aktarma organı seçeneği sunan modeller; RZ gibi Lexus'un mevcut global mimari platformunu kullanan tam elektrikliler ve LF-ZC konseptini baz alan yeni nesil platformda üretilen tam elektrikliler ürün gamında olacak.

2026'ya kadar Lexus ürün yelpazesini genişletmek ve çeşitlendirmek için elektrikliler dahil olmak üzere tüm bu kategorilerde model tanıtımı yapılacak.