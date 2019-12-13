Akşamları evden para kazanmak isteyenler için ek işler

Bazı zamanlarda tek maaş evin geçimi için yeterli olmamaktadır.

Başta internetten para kazanma seçenekleri olmak birçok farklı iş imkanı mevcuttur. Bununla birlikte öğrenciler ve ev hanımları da bu ek iş olanaklarını değerlendirerek ev bütçesine hatırı sayılı ölçüde destek olabilir.

Evden Yapılabilecek Ek İşler

1- Tütün Sarma: Günde sadece dört - beş saat kadar tütün sararak aile bütçesine katkıda bulunmak mümkün. Özel sarma makineleri ve tütünler ilgili dükkanlardan temin edilerek bu işe anında başlanabilir. Türkiye'nin her şehrinde evlere sipariş veren tütün dükkanları bulunuyor. Bunlarla iletişime geçmek için internet de aktif olarak kullanılabilir. Her filtre kutusunda 200 adet sigara bulunmaktadır. Ödemeler filtre başına yapılıyor. Teslim tarihine kadar sipariş verilen tüm tütünlerin sarılması gerekmektedir.

2- Makale Yazarlığı: Birçok farklı internet sitesi serbest zamanlı çalışacak makale yazarı arıyor. Özellikle akşamları evden para kazanmak isteyen her yaşta kişinin tercih ettiği kurallara uyulduğu takdirde son derece basit ve pratik bir iş. Talep edilen konular kendi içerisinde çeşitlilik arz ediyor. Sağlık, genel kültür, hobi, eğlence, alışveriş gibi konu başlıklarında istenen kelime sayısı kadar makale yazılmaktadır. Ödemeler, daha öncesinden belirlenmiş bir günde yazarların banka hesaplarına aktarılıyor. Bu işte en önemli nokta özgün yazmak ve kopya metinlerden kaçınmaktır.

3- Çevirmenlik: Sadece akşamları değil hafta sonları da yapılabilecek en popüler işlerden biri de çevirmenliktir. Bunun için bir bilgisayar ve internet bağlantısı yeterli olacaktır. Başta İngilizce olmak üzere en çok talep edilen yabancı dil içerikli metinler Almanca, Rusça, Çince ve Urduca dilleridir. Başvurular internet üzerinden yapılabilir. Belli başlı makalelerin dışında kitap çevirmenliği de evden yapılabiliyor. Birlikte çalışılacak firmalar öncelikle bir ya da iki sayfalık bir deneme metni göndermektedir. Metni başarıyla çevirenler işe kabul edilir.

4- Yemek: Özellikle pastaneler sabaha karşı dükkanlarını açtığı için akşam ve gece vakitlerinde yapılan hamur işleri onlar tarafından kabul ediliyor. Ev yapımı poğaça, börek ve kurabiyelerin oldukça revaçta olduğu günümüzde kendi mutfağında özgürce çalışabilen kadınlar, ev bütçesini büyük oranda destek olabilir.

5- Oyuncak: Evde yapılacak iş fikirleri kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer seçenek oyuncak yapımıdır. Evlere gönderilen oyuncaklar parçalı ve yapılmamış şekillerdedir. Üç ya da dört parçası birbirine geçirilerek kolaylıkla yapılabilir. Özellikle ev hanımlarının tercih ettiği bu iş, 100 ya da 200 oyuncak üzerinden ücretlendiriliyor.

6- Grafik Tasarımcılığı: Halihazırda bir mesleği olan ama akşamları da boş durmak istemeyenler için grafik tasarımcılığı en çok kazandıran bir diğer meslektir. Özel sipariş veren firmalar ile anlaşarak evden, bilgisayar vasıtasıyla tasarımlar yapılabilir. Tasarımlar logo, web-sitesi ve e-ticaret tasarımı gibi çeşitlere ayrılıyor. Uzmanlık gerektiren bu meslek, çok daha fazla kazanıp rahat etmek isteyenler için oldukça popüler bir seçenektir.

7- Blog Yazarlığı: Gündüz zamanı işlerinde epey yorulanlar için blog yazarlığı, hem rahatlatıcı hem de kazandıran bir diğer iş koludur. Günümüzde binlerce kişi sadece blog yazarlığı yaparak geçimini sağlıyor. İlgi çekici konuların kalem alındığı bloglar, tıklandıkça ve okundukça sahiplerine para kazandırabilir. Bunun için herhangi bir sermaye de gerekmiyor. Ücretsiz olarak indirilebilen bir blog sayfasına düzenli olarak yazmak ve ilgi çekici içerikler üretmek yeterli olacaktır.

8- Satış: Sanal para üzerinden işlem yapan e-ticaret siteleri üzerinden satış gerçekleştirmek mümkün. Aynı zamanda kendi tasarımı olan ürünlerin satışı da bu platformlardan rahatlıkla yapılabilir. Sadece Türkiye sınırları içerisinde kalmayarak yurt dışına da satış yapan kişiler maaşlarını en az ikiye katlama şansını elinde bulunduruyorlar.