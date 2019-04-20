Karton Bardaklar En Büyük Reklam Aracı

Meyve suyu barlarında, kafelerde, havaalanlarında sıkça kullanılan ve sıcak içeceklerin alınması için mükemmel olan karton bardaklar, reklam aracı olarak çoktan keşfedildi.

Bardakların üzerine şirket adlarını ve logolarını bastıran işletmeler, aynı zamanda markalarının da reklamlarını yapıyor. Tek kullanımlık karton bardakların temel özellikleri mükemmel izolasyonlarıdır ve logolarla harika bir görünüm kazanıyorlar.

Reklam için Mükemmel Bir Fırsat

İşletmelerin müşterilere içecek olarak sunduğu özel baskılı kapların, markalarını tanıtmak için mükemmel bir fırsat olduğunu biliyoruz. Kişiselleştirilmiş bir tasarım, topluma ulaşmanın veya marka yakınlığı kurmanın en iyi yoludur. Özel baskılı kağıt bardaklar yüksek kaliteli, çok yönlü baskıya sahiptir. Basılı bardaklar, kahve dükkanları, pastaneler, dondurma veya gıda satıcıları, irili ufaklı şirketler, etkinlik düzenleyicileri ve markalar için kanıtlanmış bir üründür.

Yapılan bir araştırma, markalı, basılı bir karton bardağın, işletmeler için otuzdan fazla yeni bağlantı oluşturabileceğini kanıtladı. İnsanların yüzde yetmişi bardağı markalaştırmayı gördükten çok sonra hatırlayabilir ve tanımlayabilir. Bu nedenle büyük kahve zincirleri markalı, basılmış karton bardak stratejisini uzun yıllardır izliyor.

Online Sipariş Mümkün

İşletmeler karton baskılı bardakları online olarak sipariş verebiliyor. 4 oz karton bardak üreticileri sayesinde bardaklar istenilen adrese kadar teslim ediliyor. Üzerinde şirket logosunun basılı olduğu bardaklar hem işletmeler hem de tüketiciler tarafından çok seviliyor. İyi tasarlanmış baskılı bardaklar, şirketlerin farkındalığını artırabilecek güçlü bir mesajlaşma aracıdır. Bir müşterinin elinde göz alıcı bir tasarım her zaman başkaları tarafından fark edilir.

Bireyler için de basılabilen karton bardaklar paket servisi olan restoran kullanımı veya promosyon etkinlikleri için idealdir. Reklam veya iletişim ortamı olarak daha fazla değer sunar. Bardaklar yalnızca gıda güvenliği sertifikalı kartonlarla üretilir.

Karton bardak üreticileri birçok katmanı olan karton bardaklar yapar. Bu, bir karton bardağın yalıtım özelliklerini iyileştirir. Çok katmanlı bir karton bardak, daha iyi yalıtımın yanı sıra, bardağın üzerine logosunu bastıran işletmeye daha kaliteli bir seçenek sunar.

Tüketiciler de tek kullanımlık olan bardaklar sayesinde hijyen içerisinde ürünü kullanır ve markaya karşı sempati duyarlar. Böylelikle ihtiyaçlarını giderirken tam müşteri memnuniyeti sağlarlar.