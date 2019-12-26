Televizyonlar aracılığı ile her gün evlerimize kadar giren ve her gün seyrettiğimiz spiker veya sunucular, gençlerimizi bu meslek konusunda cezbediyor.

Hele etrafındaki kişiler "sen bu işi çok iyi yaparsın sesin de fiziğin de iyi" dediğinde artık bu iş kişinin hayallinden çıkmayan bir meslek haline gelebiliyor.

Peki eğer bu mesleğe gönül verdiyseniz ne yapmalısınız?

Tabii ki piyasada çok sayıda bu işi size öğretebilecek spikerlik kursu var. Ancak hangisini tercih etmelisiniz? İşte bu konuyu enine boyuna araştırdık.

Pratik Eğitim Şart

Araştırmalar gösteriyor ki araba kullanmak, cerrah olmak, müzik aleti çalmak, spikerlik sunuculuk, vs gibi bedenin de yoğun olarak kullanıldığı işlerde ciddi bir pratik eğitim gerekiyor. Yani bir cerrah olmak için yıllarca ameliyatlara katılmanız ve uygulamanız, iyi bir müzisyen olabilmek için yıllarca bizzat çalışmanız gerektiği gibi.Spikerlik ve Sunuculuk eğitimlerinin de aslında bundan hiçbir farkı yok. Kalabalık spikerlik kurslarında alınan nazari eğitimler ve kursiyerlere sınıflardaki yoğunluktan dolayı pratik zamanının 5-10 dakikayı geçememesi eğitim kalitesini düşürüyor Zaten baştan, spikerliğin türüne göre farklı eğitim almanız da gerekiyor ama kurslarda ne yazık ki bu da mümkün olamıyor. Nasıl cerrahlık ile gastroloji ayrı ayrı branşlarsa ve farklı eğitimler veriliyorsa, burada da durumun aynı olması gerekiyor. Farklı eğitimleri alan tüm öğrenciler yine doktor ünvanı taşıyorsa yani doktorsa, spikerliğin de bu anlatılandan farkı yok. Bir haber spikeri, bir radyo spikeri, muhabir veya sunucu gibi farklı eğitimler alıp farklı yetiştirilmesi gerekirken bu kişilerin aynı sınıflarda tek bir müfredatla eğitim görmesi doğru değil. Aslında bu kursların da hatası değil sonuçta ticari kurumlar. Bu durum eğitim sisteminin ve uygulamanın eksikliğinden kaynaklanıyor...

Tek çözüm; kişinin eksiği ve isteği yönünde spikerlikte bireysel eğitim !