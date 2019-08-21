Yazı Tahtası Kullanım Alanları

Günümüzde duvara asılan büyük boyutlu tahtalara alternatif olarak tasarlanan bu ürünler farklı boyut ve ebatlarda satışa sunuluyor.

Yazı Tahtası Kullanım Alanları
21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:19

Ayaklı yazı tahtası, birçok sektörde olmazsa olmaz malzemeler arasında yer alıyor. Kullanımı kolay ve son derece pratik şekilde tasarlanan bu ürün ve tahta modelleri, taşınabilir özellikleri ile her alanda kullanılmaktadır. Taşınabilir ve hafifliği nedeni ile istenilen yerde kullanabilirsiniz.

Yazı Tahtası Modelleri Ve Özellikleri Neler

Yazı tahtaları, farklı boyutlarda üretilmekte olup, siz de ihtiyaçlarınıza yanıt verecek bu ürünlere site üzerinden bakarak sahip olabilirsiniz. Yazı tahta modelleri ve ölçülerine bakmak istediğinizde web site üzerinden 60 x 85, 50 x 70, 40 x 55, 100 x 140 ve 90 x 120 seçeneklerine bulabilirsiniz. Bu tahtalar aynı zamanda ayarlanabilir ayak özelliği ile her alanda kullanma imkanı sunuyor. Taşınabilir ve ayarlanabilir özelliği ile öne çıkan yazı tahtası için siz de Kaya Kırtasiye üzerinden birçok modeli inceleyerek temin edebilirsiniz. Yazım sırasında ve silerken kolaylık sağlayan kalem seçimi ve tahta seçimi ile ofislerinizde kullanacağınız yazı tahtası modellerine https://www.kayakirtasiye.com.tr/ayakli-yazi-tahtalari sitesi üzerinden erişebilirsiniz.


 

Önceki Haber
Bayan Spor Ayakkabısı Dünyası
Sonraki Haber
En Ucuz Uçak Bileti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.