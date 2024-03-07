İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen "Mahzen-4" operasyonlarında "Süleler" organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Mahzen-4 Operasyonları ve Süleler Örgütü

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını ve adaleti teslim etmekte kararlı olduklarını belirtti. Mersin'deki "Mahzen-4" operasyonları kapsamında, "Süleler" olarak bilinen organize suç örgütünün etkili bir şekilde çökertildiğini duyurdu.

9 Şüpheli Yakalandı

Operasyonların sonucunda, elebaşının da içinde bulunduğu 9 şüpheli suç örgütü üyesinin yakalandığı bildirildi. Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucu organize suç örgütü üyelerinin çıkar amaçlı suçlar işlediğini belirlediklerini ifade etti.

Suçlar ve El Konulanlar

Yerlikaya, operasyonlarda suç örgütü üyelerinin çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten adam öldürme, işyeri ve araç kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, silah ve mühimmat kaçakçılığı gibi suçları işlediğini belirtti. Operasyonlarda ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu.

Emniyet Güçlerine Tebrik

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik ederek, halkın huzurunu bozan suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadele verdiklerini vurguladı.