Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Manisalıların daha konforlu seyahat etmeleri için yapılan denetimlerde, klimaları çalışmayan otobüs şoförlerine uyarıda bulunuldu.

Manisa'da toplu taşıma araçlarında klima denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım hizmetlerinde kaliteyi artırmak adına önemli bir adım atıldı. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan sıcaklıkların etkisiyle Manisa'nın ulaşımında önemli bir konfor unsuru olan klima sistemleri üzerinde denetimler yapıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, şehir içi toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdikleri kontrollerde klimaların düzgün çalışmasını sağlamak için titiz bir çalışma yürüttü.

Otobüs şoförlerine uyarılar

Denetimler kapsamında klimaları çalışmayan otobüs şoförlerine uyarılarda bulunuldu. Yaz aylarında artan sıcaklıkta vatandaşların daha rahat seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yapılan bu denetimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Manisalılar da yapılan klima denetimleri hakkında görüşlerini paylaştı. Kent sakinlerinin genel olarak memnuniyetini dile getirdiği denetimlerin düzenli olarak devam etmesini istedikleri görüldü. Vatandaşlar, klimaların düzgün çalışmasıyla seyahat konforunun arttığını ve bu durumdan memnun olduklarını ifade ettiler.

Manisa'da yaşayan vatandaşlar yapılan klima denetimlerine olumlu yaklaştılar. Denetimlerin ulaşım konforunu artırdığını belirten Manisalılar, düzenli olarak yapılan kontrol ve uyarıların önemli olduğunu vurguladılar.

Manisalılar: "Denetimlerin düzenli olmasını istiyoruz"

Manisalıların ortak görüşü, klima denetimlerinin düzenli olarak yapılmasını ve ulaşım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını istemeleri oldu. Şehir içi toplu taşıma araçlarında klimaların düzenli olarak çalışmasını sağlayacak bu denetimlerin devam etmesiyle birlikte Manisa'da yaşayanların seyahat konforunun artacağına olan inançları yüksek.