Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri, arılar hakkında bilgi aldı ve gözlem kovanını inceledi.

Salihli'nin Gölmarmara ilçesinde bulunan Hıroğlu Mahallesi'ndeki Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'ne ziyaret düzenleyen 64 öğrenci, burada arıların dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrencilere merkezin tanıtılmasının ardından arıların bitkilerin tozlaşmasına ve biyolojik çeşitliliğe katkısı hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sürecinde öğrencilere gözlem kovanı da tanıtılarak arıların davranışları hakkında bilgi verildi.

'Çalışkan Arılara Merhaba' projesi, öğrencilere arıların önemi ve arıcılık faaliyetleri hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Etkinlikle birlikte öğrenciler, arıların doğadaki rolü ve yaşam alanları hakkında daha derinlemesine bir anlayış geliştirdiler.