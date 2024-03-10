Mardin'de Meydana Gelen Trafik Kazasında 15 Kişi Yaralandı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında, öğrenci taşıyan minibüs ile bir TIR çarpıştı, 15 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Mazıdağı Kavşağı'nda meydana gelen kaza, M.E. tarafından idare edilen 33 CCT 02 plakalı TIR ile lise öğrencilerini taşıyan 57 M 2128 plakalı minibüsün çarpışmasıyla gerçekleşti.

Olay Anında Müdahale

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralı Sayısı

Sürücü, öğrenci ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 15 yaralıdan 8'i olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 7'si ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İnceleme Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.