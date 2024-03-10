İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıkladı: BOZDOĞAN-11 Operasyonunda 33 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Sakarya'da gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Operasyon Detayları

Bu kapsamlı operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Terörle Mücadelede Kararlılık 

Bakan Yerlikaya, teröristlere göz açtırmama kararlılıklarını vurgulayarak, güvenlik güçlerinin üstün çabalarıyla mücadeleye devam edileceğini belirtti.

Eylem Hazırlığı Tespit Edildi 

Yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edildi.

Eleman Temini ve Finansman

Çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terörizmin finansmanına maddi yardım sağladıkları belirlendi.

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İllegal Faaliyetler Tespit Edildi

Ayrıca, örgütün illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Güvenlik Güçlerimiz Aktif

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonun güvenlik güçlerinin aktif çabalarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.