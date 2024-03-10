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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonun güvenlik güçlerinin aktif çabalarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ayrıca, örgütün illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edildi.

Bu kapsamlı operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Sakarya'da gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığı bildirildi.