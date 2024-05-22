Tasarruf genelgesi, Meclis'in daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığı sıfır atık projesi ve yeşil dönüşüm projeleri ile bütünleşik olarak hazırlandı. Önümüzdeki hafta açıklanacak genelgede yer alması beklenen tedbirler şöyle:

Arıtma Suyu Kullanılacak

Fazla su kullanımı önlenecek ve kampüs içindeki yeşil alanların sulanması gece yapılacak. Sebil ve damacana su kullanımı belirli birimlerde kaldırılacak. Sebiller sadece vatandaşın bulunduğu alanlarda bulundurulacak. Çay ocakları gibi personelin yoğun kullandığı yerlere arıtma cihazı takılarak musluk suyu kullanılacak.

Cam Sürahi Dağıtılıyor

Tek kullanımlık kağıt ve plastik bardaklar ile pet şişe su uygulamasına son verilecek. Personelin kullanımı için cam sürahi ve bardak dağıtımına başlandı. Cam kavanozların üzerine TBMM Başkanı Kurtulmuş'un "Hediyemizi sıfır atık hareketine katılmanız ve doğayı koruma bilinciyle kullanmanız dileğiyle" notu yazıldı.

Araçlara Sınırlama

Bürokraside hiçbir yöneticinin makam aracı olmayacak. Ortak taşıt havuzundan hizmet aracı kullanılacak. Başkanlık Divanı ve grup başkanvekillerinin kullandığı yabancı makam araçları, mevcut sözleşme süreleri tamamlanınca elektrikli yerli araçlarla değiştirilecek. Meclis'in ömrünü tamamlayan 20 aracı hurdaya çıkarılırken, 20 adet TOGG alımı gerçekleştirildi. Elektrikli araç kullanımıyla akaryakıtta yüzde 66 tasarruf sağlandı.

Enerjide Tasarruf

TBMM'de güneş enerjisi kullanımına geçilecek. Bahçeli lokantada başlatılan pilot uygulama tüm birimlere yaygınlaştırılacak. Doğalgaz kullanımı ve diğer enerji tüketimlerinde yeşil dönüşüm kriterleri dikkate alınarak tüketim kısıtlanacak. Soğutma sistemlerinin enerji tüketimini azaltmak için dereceler ayarlanacak ve personele kapı ve pencerelerin açık bırakılmaması konusunda uyarı yapılacak.

Kağıt Kullanımı Kalkacak

Tasarruf genelgesi kapsamında "Kağıtsız Parlamento" uygulaması genişletilecek. TBMM'nin tüm iş ve işlemlerinde kağıt kullanımı minimum düzeye indirilecek. Milletvekillerine dağıtılan kanun teklifleri ve diğer belgeler elektronik ortamda paylaşılacak.

Gezilere Sınırlama

Yurt dışı geziler sınırlandırılacak. Gezi heyetlerinin sayısı, programın içeriği ve önemine göre daraltılarak belirlenecek. Yurt dışına yüksek lisans ve görgü eğitimi için personel gönderimi zorunlu olanlar dışında kaldırılacak. Ayrıca, yatırım programları daraltılacak ve bu yıl temeli atılması planlanan kütüphane ve sergi salonu projesi askıya alınacak.

Kokteyl ve Resepsiyonlar Azaltılacak

Meclis tarafından düzenlenen resmi etkinlikler, resepsiyonlar ve kokteyller elzem olanlar dışında azaltılacak. Farklı kurumların Meclis çatısı altında verdiği resepsiyon ve etkinlikler de sınırlandırılacak.

Sağlık Harcamalarına Gözetim

Meclis'in önemli harcama kalemlerinden olan sağlık harcamaları mercek altına alınacak. Özel hastanelerle gerçekleştirilen protokollerde uygulanan "sağlık provizyon bilgi sistemi" üniversite, kamu ve vakıf hastaneleri için de hayata geçirilecek. Bu hastanelerdeki tüm harcama kalemleri TBMM tarafından görülebilecek ve tasarruf tedbirleri doğrultusunda faturalandırılan harcamaların hangilerinin ödenip ödenmeyeceğine karar verilecek.

Hedef Yüzde 25 Tasarruf

2024 yılı için 9.5 milyar TL bütçesinin yüzde 69'u maaş gibi milletvekili ve personel giderlerinden oluşan TBMM'de, yatırım giderlerine yüzde 3.5 pay ayrıldı. Tasarruf genelgesi çerçevesinde TBMM'nin, personel giderleri dışında kalan 3.5 milyar TL'lik kısmı için yüzde 25'lik bir tasarruf hedefi bulunuyor.