İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, yazın gelişini düzenlediği 'Yaza Merhaba' partisi ile kutladı. Genel Müdür Müslüm Yıldız, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunun önemine dikkat çekti.

Eğlenceli yaz partisi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, yazın gelişini coşkulu bir parti ile karşıladı. Etkinliğe hastane hekimleri, yöneticileri ve çok sayıda çalışan katıldı. Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan partide, misafirler müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Dondurma, hot dog, döner, çiğ köfte ve yaz meyveleri gibi çeşitli ikramlar etkinliğe ayrı bir lezzet kattı.

Sağlık çalışanlarının motivasyonu artırılıyor

Genel Müdür Müslüm Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Yaza Merhaba Partisi’nde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu etkinlik, hastanemizin sadece bir sağlık kurumu olmadığını, aynı zamanda büyük bir aile olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Pandemi sürecinde gösterdiğiniz özveri, sabır ve kararlılık sayesinde, binlerce insanın hayatına dokunduk. Bu partiyi düzenlememizin temel amacı, yoğun çalışma temposunun getirdiği stresi hafifletmek ve siz değerli çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu artırmaktır” dedi.

Dayanışma ve iş birliği vurgusu

Müslüm Yıldız, Medical Point Hastanesi olarak bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini belirtti. “Sağlık hizmeti sunmanın getirdiği sorumluluğun bilincindeyiz ve çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyoruz. Bu tür etkinliklerin, iş yerindeki uyum ve iş birliğini artıracağına inanıyorum. Ayrıca, birbirimize olan desteğimizi güçlendirmek ve dayanışmamızı pekiştirmek adına da büyük bir önem taşıyor” diye konuştu.