‘İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü’ araştırmasının sonuçlarıyla hazırlanan ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde kazananlar belli oldu. Medipol Sağlık Grubu, ‘Özel Sağlık Kurumları’ kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı’ olarak ödüllendirildi.



Medipol Sağlık Grubu adına ödülü alan Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Uygar Üstün, konuşmasında sağlık hizmetlerinin aslında zorunlu ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla talep gördüğünü aktardı ve şöyle konuştu:



“Hastalarımızın bu zorunlu ihtiyaçlarını karşılarken aklına ilk gelen ilk sağlık kurumu olmak için, hem sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini üst düzeyde tutuyoruz hem de etkili pazarlama iletişimi faaliyetlerimiz ile kendimizi en iyi şekilde ifade ediyoruz. Sağlık sektörü reklam ve tanıtım anlamında birçok kısıtlamanın olduğu bir alan. Bu yüzden Medipol Sağlık Grubu olarak, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizi, sorumluluklarımız çerçevesinde hem sağlık sektörü hem de sağlık mesleği etik kurallarına bağlı kalarak gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden, bu ödülü almak bizim için daha da anlamlı.”



‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’ 12 ilde toplam 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 70’in üstünde kategoride sahiplerini buldu.



