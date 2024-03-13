Menderes Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak fırınları denetleyerek Ramazan pidelerinin fiyat, gramaj ve hijyen kontrollerini gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü'nden Önemli Denetim

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırın denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, Ramazan pidelerinin fiyatları, gramajları ve hijyen koşulları titizlikle incelendi.

Başkan V. Erkan Özkan'dan Açıklama

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Menderes Belediye Başkanı V. Erkan Özkan, "Zabıta müdürlüğümüzce ilçemizde bulunan işletmelerin denetimlerini belirli periyotlarla gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayının gelmesi ile bu denetimlerimizi arttırdık. Bu kapsamda fırınlarda fiyat, gramaj, hijyen ve ruhsat denetimi gerçekleştiriyoruz. Amacımız Ramazan ayının sembollerinden olan Ramazan pidesinin uygun ve temiz bir ortamda vatandaşlara sunulması. Bu sebeple de denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Denetimlerin Süreceği Bildirildi

Başkan Özkan, yapılan denetimlerin devam edeceğini belirterek, Ramazan pidesinin güvenilir ve hijyenik bir şekilde tüketiciye ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.