Menderes Belediyesi'nin katkılarıyla hafta sonu düzenlenen motosiklet festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde Türk heavy metal grubu Pentagram da sahne aldı.

Motofest coşkusu Menderes'te yaşandı

25-26 Mayıs tarihlerinde Menderes'te gerçekleştirilen motosiklet festivali, Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Menderes Belediyesi'nin desteğiyle Türk Chopper Menderes Motor Kulübü tarafından Özdere Gençlik Parkı'nda düzenlenen Menderes Motofest, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Yoğun katılım ve renkli etkinlikler

İki gün süren festivale binlerce motosiklet tutkunu katıldı. Etkinlik, Cumaovası Efeler Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin halk oyunları gösterisiyle başladı. Ardından Lotus Ritim Topluluğu, Titans of Nation, Narkoz ve Kings of Klaros grupları sahne aldı. Festivalde coşku, Pentagram konseri ile zirveye ulaştı. Katılımcılar, etkinlik alanında kurulan özel bölümde çadır kampta konakladı.

İlçe tanıtımına büyük katkı

Festivalin ilçe tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Menderes’te bir ilk olan festivalimizi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen motosiklet sevdalılarını ilçemizde ağırladık. Bu tür etkinliklerle Menderes'in tanıtımına önemli katkılar sağlıyoruz. Festivalimize emek veren herkese teşekkür ederim." dedi.