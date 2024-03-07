Menemen FK, Ege Derbisinde Somaspor'u 2-0 Mağlup Ederek Play-Off Yolunda İlerliyor!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta mücadelesinde Menemen FK, deplasmanda Somaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın kahramanları ise 65'inci dakikada Mertcan ve 69'uncu dakikada Kemal Rüzgar oldular.

Maç Detayları ve Skorun Arkasındaki Hikaye

Soma Atatürk Stadı'nda oynanan Ege derbisinde Menemen FK, rakibine karşı üstün bir performans sergileyerek sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip puanını 48'e çıkartarak Play-Off barajına bir adım daha yaklaştı.

Menemen FK'nın galibiyet gollerini atan Mertcan ve Kemal Rüzgar, takımlarına önemli bir zafer kazandırdılar. Özellikle ikinci yarıda gösterdikleri etkili performansla taraftarlarına sevinç yaşatan Menemen FK, Play-Off yarışında iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Somaspor'un Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

Öte yandan, Somaspor ise bu mağlubiyetle galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. 37 puanda kalan ekip, zorlu bir döneme girdiği bu süreçte, gelecek maçlarda toparlanma çabası içine girecek.

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Safa Yılmaz, Sefa Özcan, Erol Ernek

SOMASPOR: Muharrem Tunay - Mahmut, Oğuzhan (Dk. 87 Yunus Emre), Yiğit Utku, Mücahit, Kenan, Erdem (Dk. 87 Ceyhun), Yasin (Dk. 87 Rıdvan), Erkan (Dk. 63 Kamil), Hakan Öztürk (Dk. 69 Ahmet Hakan), Abdulkadir

MENEMEN FK: Kıvanç - Onur, Mertcan (Dk. 78 İsmail Kulet), Kemal Rüzgar, Özkan (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Hakkı (Dk. 89 Okan), Feyyaz, Burak Yasin (Dk. 79 Recep Aydın), Hıfsullah İsmail (Dk. 78 Muhammed Emir), Mazlum, Mehmet Alp

GOLLER: Dk. 65 Mertcan, Dk. 69 Kemal Rüzgar (Menemen FK)

SARI KARTLAR: Oğuzhan (Somaspor), Kemal Rüzgar (Menemen FK)