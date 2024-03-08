İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlerde istedikleri sonucu alamamaları halinde dikkat çeken bir çıkış yaptı. Akşener, "Oy vermezseniz, siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım, evime döneceğim" dedi.

İstanbul Ziyareti ve Esnaf Ziyaretleri

Dün İstanbul'da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul adayı Buğra Kavuncu ve ilçe adaylarıyla birlikte Maltepe, Kartal ve Pendik'te esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, seçim süreci ve partisinin performansına dair önemli açıklamalarda bulundu.

'Oy Vermezseniz Evime Döneceğim!'

Meral Akşener'in dikkat çeken çıkışı, seçim sonuçlarının belirsizliği ve parti performansının beklentileri karşılayamaması üzerine geldi. Akşener, "Eğer oy vermezseniz, siyasetin s'siyle uğraşmayacağım. Evime döneceğim." sözleriyle partisinin seçimlere yönelik ciddiyetini vurguladı.

Siyasete Ara Vermenin Şartları

İYİ Parti lideri, seçimlerin demokratik bir süreç olduğunu ve halkın iradesine saygı göstermeleri gerektiğini belirtti. Ancak aynı zamanda, partisinin destekçilerine çağrıda bulunarak, "Eğer istediğimiz sonuçları alamazsak, siyasetin dışında kalacağım. Evime döneceğim." dedi.

Esnaf ziyareti sırasında bir gazetecinin, Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı seçiminde kendisine ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık için yaptığı çağrıda samimi olmadığı yönündeki açıklamalarını hatırlatması üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım."

'ADAY OLSAYDI KAZANACAKTI'

Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mansur Yavaş'ı vatandaş istedi, sevdi, her ikisini de aynı. Dolayısıyla bütün anketlerde herkesten üste çıktılar. Adaylığını önerdik. Etik, ahlak vesaire konuşarak korkaklık bastırılamaz. Hadi Sayın İmamoğlu partiliydi, öz partiliydi, diyecek bir şeyim yok. Yani partisinin içinde bir yol yürüme imkanı vardı. Hayır diyebilir, onu anlıyorum. Ama Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partili değil.

Nitekim belediyeyi yönetirken de Cumhuriyet Halk Partililerle yönetmedi. Şimdi bu çerçeve içinde bakıldığında bir risk almalıydı. Ben olsam alırdım. Bakın ben bugün partim için siyasi hayatımı koydum. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde ne olacak ben adayım demiş olsaydı. Diyor ki 'Ben aday olsaydım kazanırdım.' Evet kazanacaktı. Şimdi döndürüp bütün suçu Meral Akşener'in üstüne atmak korkaklığı gizlemektir." (Cumhuriyet)