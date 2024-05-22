Genç sporcuları basketbolla buluşturmaya devam eden Merkezefendi Belediyesi, 2006 ile 2015 arası doğumlu sporcular için 6 farklı kategoride altyapı seçmeleri düzenliyor.
Seçmeler 8 Haziran Cumartesi günü Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Geleceğin yıldızları, saat 11.00'den 16.00'a kadar kategorilerine göre sırayla yeteneklerini gösterecekler.
Seçmelere katılmak isteyenler 0554 467 9944 veya 0535 055 3411 numaralı telefondan bilgi alabilir veya https://merkezefendi.bel.tr/formlar/kurslar/gelecegin_yildizlari.pdf adresini ziyaret edebilirler.
Editör: Emir Çetintaş