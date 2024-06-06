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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra Çelik'in suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu çevredekilere bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Bozön Mahallesi'nde arkadaşlarıyla dere kenarına giden Emine Çelik (11) serinlemek için suya girdi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde 11 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği dere de boğuldu.

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