Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kentte yaşayan vatandaşların sağlığı ve huzuru için aktif çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçe belediyelerinin zabıta müdürleri bir araya gelerek kentin farklı bölgelerinde karşılaşılan sorunları ele aldı. Halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen konuların masaya yatırıldığı toplantıda, ortak çözüm yolları için iş birliği vurgusu yapıldı.

Halka Açık Alanlarda Düzen ve Huzur İçin Ortak Eylem Planı

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, halka açık alanlarda kurallara uyulması, gürültü kirliliği, izinsiz işgaller, trafik düzenlemeleri ve çevre temizliği gibi konular yer aldı. Katılımcılar, bu meselelerin çözümü için koordinasyon ve ortak çalışma gerekliliğini vurguladılar. Toplantı sonunda, alınan kararlar doğrultusunda ortak bir eylem planı oluşturulması kararlaştırıldı. Bu eylem planıyla, Mersin genelinde belediye emir ve yasaklarının daha etkin şekilde uygulanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Leyla Karataş Şahin, ekiplerin kentin dört bir yanında kesintisiz bir şekilde çalıştığını vurgulayarak, "Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için ilçe belediyelerimizle iş birliği içinde çalışıyoruz. Ortak sorunlarımıza ortak çözümler üreterek, daha yaşanabilir bir Mersin için gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.