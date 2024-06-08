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Açılış törenine, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Yaşar Yıldırım ile Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldı.

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'ndeki binanın açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra galeriyi gezen Bahçeli, 1950 model bir otomobili inceledi.

Almanya'da aşırı sağ ve ırkçılığa karşı düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı

Almanya'da aşırı sağ ve ırkçılığa karşı düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'a ait gayrimenkul, inşaat ve otomotiv sektörlerinde hizmet veren iş yerinin yeni binasını açtı.

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