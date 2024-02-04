"Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin” açık hava toplantısı kapsamında Manisa’ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa girişinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve teşkilatlar tarafından karşılandı. KAÇEP Başkanı Gonca Aras tarafından çiçek takdim edilen MHP Lideri Bahçeli’yi, ilçe başkanları ve partililer elini öperek karşıladı. MHP Lideri Bahçeli, karşılamanın ardından Double Tree By Hilton Otel’de ağırlandı. Bir süre otelde dinlenen Genel Başkan Bahçeli, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Açık hava toplantısı öncesinde otelde bir süre Manisa protokolü ile sohbet eden MHP Lideri Bahçeli, daha sonra Cumhuriyet Meydanı’na geçti.

