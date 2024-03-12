AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir’deki bir programda AK Parti adaylarına ve geçmiş dönem belediye başkanlarına yönelik eleştirilerini dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan’a tepki gösterdi. Bursalı tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“1994 yılından 2019 yılına kadar İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı ile başlayan hizmet atılımı oldu. Balçık deryasına dönen Haliç’te yeniden deniz canlıları yaşamaya, İstanbullu balık tutmaya başladı. Çöp dağları ortadan kaldırıldı, yeni yollar yeni raylı sistemler inşa edildi. AK Partili belediye başkanlarının karnesi ortada. Bu karne harcanan kamu kaynaklarının da sağlaması aynı zamanda. Ama son 5 yıla baktığımızda İstanbul’da açılan metro tünellerini kapatanlar, İstanbul’un bütçesinde derin gedikler açtılar. Kaynaklar adeta dipsiz bir kuyuya boşaltıldı. Yapılan kirli pazarlıklara harcananlar da son günlerde herkesin malumu. Dolayısıyla AK Parti kadrolarını karalamaya çalışanlar önce kendi harcadıklarının hesabını verecek.”

“İZMİR’İN KAYNAKLARI NEREYE GİTTİ?”

İzmir’de çeyrek asırdır CHP’li başkanların koltukta oturduğunu hatırlatan Bursalı, “Belediye’nin kendi gelirlerinin yanı sıra merkezi bütçeden aktarılan bütçe var. Allah aşkına soruyorum tüm İzmirlilere; o kamu kaynakları ile yapılan hangi hizmeti gördünüz bugüne kadar? Hangi soruna çare olması için kullanıldı o kaynaklar? Peki derde derman olmayan İzmir’in o kaynakları nereye gitti? Her defasında merkezi hükümeti İzmir’e yatırım yapmamakla suçlayanların acaba bu sorulara verebilecekleri bir cevap var mı? Elbette hayır” şeklinde konuştu.

“KÜLTÜR-SANATA YATIRIM GÖRMEK İSTİYORSA ALSANCAK TEKEL FABRİKASINA BAKSIN”

Bursalı, İzmir’de birçok alanda yeni yatırımların yapıldığını, spor ve kültür-sanat alanında da önemli projelere imza atıldığını kaydetti. Bakan’ın İzmir’deki hazine arazilerinin satıldığına yönelik ifadelerine tepki gösteren Bursalı, “Bunlar tamamen asılsız iddialar. Çamur at izi kalsın türünden, altı boş cümleler. Sadece Alsancak Tekel Kültür ve Sanat Fabrikası örneği bile kendisini yalanlamaya yeter aslında. Ama yalan onların alışkanlığı olmuş durumda. Yaklaşık bir yıl önce restorasyon sonrası açılışı yapılan bu mekan bu süre içerisinde 500’den fazla etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikler kapsamında ise yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı. Şayet Sayın Murat Bakan’ın bu mekandan haberi yoksa bu vesileyle kendisine de hatırlatmış olalım. Gitsin görsün neler yapılmış, kamu kaynakları nerelere harcanmış iyi baksın. Sözünü ettiği İzmir Havagazı Fabrikası’nın hemen arkasına bir gitsin de dünya standartlarında yapılan, her yaştan İzmirli hemşehrimizin istifade ettiği Mustafa Denizli Stadyumu’nu görsün” ifadelerini kullandı.