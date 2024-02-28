İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu da duruşmayı takip etti.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, “Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir" dedi. Gül'ün avukatı Fikret İlkiz, MİT TIR'larına ilişkin haberlerin sadece Erdem Gül ve Can Dündar tarafından değil, birçok kişi tarafından haber yapıldığını söyleyerek "örgüte yardım" suçunun Anayasa'ya aykırı olduğunu, bu maddeden mahkumiyet kararı verilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Avukat Akın Atalay da TCK 220/7. maddesinin Anayasa'ya aykırılık iddiasının mahkeme tarafından ciddiye alınmasını ve öncelikle bu konuda ara karar oluşturulmasını talep etti. Duruşma savcısı bu talebin reddini istedi. Mahkeme heyeti, kısa bir değerlendirme sonrasında Anayasa'ya aykırılık talebini reddetti.

Söz verilen avukat Tora Pekin, "Mütalaada sayın savcı 'Bu dosya basın özgürlüğü davası' değil diyor. Oysa bu dosyayla ilgili ifade ve basın özgürlüğü kapsamında verilmiş üç ayrı Anayasa Mahkemesi kararı var. Zaman gazeteciyi haklı çıkardı. Bu dosya basın özgürlüğü davası değilse nedir? Kuşkusuz basın özgürlüğü davasıdır" diyerek beraat talebinde bulundu. Son sözü sorulan Gül, "Beraat etmek istiyorum. Gazetecilik ve adalet kazansın" dedi.

ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK CEZA VERİLDİ

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Erdem Gül hakkında "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunun sabit olduğunu değerlendirdi. Heyet oy birliğiyle aldığı kararında, "sanığın suç tarihinde ulusal bir gazetenin Ankara temsilcisi olması nedeniyle suça konu haberlerle örgüt lehine toplumda oluşturduğu algının boyutu, özellikle sanığın suça konu haberinden sonra örgüt tarafından bu haberlerin eş güdümlü olarak kullanılmaya başlanılarak uluslararası alanda 'Teröre destek veren ülke' konumuna düşürmek kastının yoğun olarak bulunması ve böylelikle örgüte sağlanan fayda, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak" önce 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alan heyet, indirim uygulayarak 5 yıl hapis verdi. Erdem Gül bu suçtan 3 ay hapis yatmış, 26 Şubat 2016'da Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı vermesinin ardından tahliye edilmişti. Gül'ün cezası kesinleşirse yeniden cezaevine girebilir.

"BU HABERE CEZADIR"

Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine Erdem Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" dedi.