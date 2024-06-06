Özdemir'in, günlerdir programa çıkan kayınbiraderi Mehmet Genç tarafından öldürüldüğü canlı yayında itiraf edildi.

Canlı yayında itiraf etti

Cinayeti işleyen Mehmet Genç, Müge Anlı'nın programında her şeyi itiraf etti. Genç, "Kardeşimi çok dövüyordu. Silah alarak eve çağırdım. Geldiğinde de üç el ateş ederek öldürdüm" diyerek olayın detaylarını paylaştı. Bu şok edici itiraf, tüm izleyicileri derinden sarstı.

Cinayetin perde arkası ortaya çıktı

Cinayetle ilgili ilk ipucu, programa bağlanan Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem tarafından verildi. Meryem, "Mehmet sürpriz yapıp gelecek" diyerek kocasının kayınbiraderi tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Programın sunucusu Müge Anlı, cinayetin detaylarını canlı yayında aktardı.

"Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni aile üyeleri tarafından taşınmış. Birlikte temizlik yaparak cinayet izlerini temizlemişler. Mehmet Genç bu cinayeti önceden tasarladığını söylemiş. Silahı daha önce gidip almış sonra da eniştesini eve çağırmış. Mehmet Ali eve gelince 3 kurşun sıkarak öldürmüş. Daha sonra cesedi torbaya koyarak kendi aracıyla taşımış. Meryem'in ailesi üzerlerine kan sıçradığı için kıyafetleri yıkamış. O gün çevrede bir düğün varmış o yüzden de silah sesi duyulmamış. Düğün gece 01.00'a kadar sürmez cinayet de o saatlerde işlenmiş. Mehmet Genç sorgusunda silahı da cesede yakın bir yere gömdüğünü söylemiş."

"Eşim beni dövüyordu"

"Meryem de ifadesinde eşiyle çok severek evlendiğini ancak alkol aldığı zaten kendisine çok şiddet uyguladığını söylemiş. Meryem ifadesinde 'Eşim alkollüyken bana ya da aile üyelerimden birine de zarar verebilirdi bundan korktum' da demiş."