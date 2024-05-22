Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar için başlattığı nakil hizmetiyle destek sağlamaya devam ediyor. Bu hizmet, sosyal hayatlarını sürdürmeleri ve sağlık hizmetlerine ulaşmalarını kolaylaştırıyor. Sadıka İlter gibi bireyler, belediyenin engellilere yönelik projeleri sayesinde rahat bir nefes alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çeşitli projeler yürütüyor. Engelli nakil hizmeti, vatandaşların evlerinden alınarak ihtiyaç duydukları yere götürülmesini ve sonra tekrar evlerine bırakılmasını sağlıyor. Bu hizmetle şimdiye kadar 1915 engelli vatandaş, toplamda 26 bin 400 kez nakledildi.

"Projelerle nefes alıyoruz"

Engelli nakil hizmetinden faydalanan Sadıka İlter, belediyenin projeleri sayesinde rahatladıklarını ifade ediyor. İlter, belediyenin destekleriyle sosyal hayata daha fazla katılım sağladıklarını belirtiyor.

"Hayatı kolaylaştırıyor"

Engelli nakil hizmetiyle birçok işini rahatlıkla halledebildiğini söyleyen Caner Can, belediyenin bu hizmetinden çok memnun olduklarını dile getiriyor. Can, bu hizmet sayesinde pikniğe gitmekten hastaneye kadar birçok ihtiyacını karşılayabildiklerini vurguluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çeşitli projeler sunmaya devam ediyor. Engelli nakil hizmeti, bu vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynuyor.

Engellilerden memnuniyet dilekleri

Engelli nakil hizmetinden faydalanan bireyler, belediyenin bu desteğinden memnuniyetlerini dile getiriyor. Nakil hizmeti, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını daha kolay ve rahat bir şekilde sürdürmelerine olanak tanıyor.

Engelliler çalışmalar devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların topluma katılımını artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Engelli nakil hizmeti, bu çabaların önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.