Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Bozburun Yarımadası'nda 7 mahalleyi suya kavuşturacak proje kapsamında Turunç'a su verdiklerini duyurdu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ tarafından yürütülen ve Marmaris Bozburun Yarımadası'ndaki 7 mahalleyi kapsayan içme suyu projesinin ilk etabında Turunç'a su verdiklerini açıkladı. Başkan Aras, proje tamamlandığında 15 Ağustos itibariyle tüm mahallelerin suya kavuşacağını müjdeledi.

30 kilometresi tamamlandı

Atatürk Barajı'ndan Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca mahallelerine içme suyu sağlayacak proje kapsamında 53 kilometrelik içme suyu hattı döşenecek. Ayrıca 3 terfi merkezi, 2 içme suyu dağıtım deposu, bir terfi deposu, 8 maslak, elektrik nakil hattı ve mekanik iyileştirmeler yapılacak. Hattın yaklaşık 30 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda.

15 Ağustos'ta tamamlanması bekleniyor

Bozburun ve Söğüt mahalleleri arasında incelemelerde bulunan Başkan Aras, MUSKİ yetkililerinden brifing aldı. Aras, çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini ve 15 Ağustos'ta tüm mahallelere su sağlanacağını belirtti. "İlk suyu Turunç Mahallemize ulaştırdık. Turunç artık Atatürk Barajı’ndan gelen içme suyuna kavuşmuş olacak. 15 Ağustos'ta Selimiye ve Bozburun'a da su sağlayacağız. Orhaniye Mahallesi'nde ek bir çalışma yaparak bu bölgedeki su sorununu da çözeceğiz. Projeyi söz verdiğimiz tarihte tamamlayıp tüm mahallelere su vermeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.