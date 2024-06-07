MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Gazze'ye kardeş payı hayır çarşısı" açıldı.

Muğla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesi'nde açılan çarşıda, keşkek, nar suyu, Milas böreği, vali hanım Çileği ile Olgunlaşma Enstitüsü tarafından el emeği yapılan halı, kilim, deri işlemeli çanta, kemer ve cüzdanların satışı yapıldı.

Muğla Tarım İl Müdürlüğü stantlarında ise Muğla ve ilçelerinde yetiştirilen sebze, meyve, zeytin, zeytinyağı, bal gibi ürünler satıldı.



Gün boyu açık kalacak çarşıda satıştan elde edilecek gelirler ise Gazze'ye gönderilecek.

KADEM İl Temsilcisi Eriş Başaran Akça, KADEM başta olmak üzere Eğitime Destek Platformu, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayır çarşısı kurduklarını söyledi.

Tüm gelirin Filistin'e gideceğini belirten Akça, KADEM eliyle Kızılay işbirliğinde bayram öncesi bu hayrı gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı da 8 aydan beri Filistin'de, Gazze'de zalim İsrail'in soykırımına şahit olduklarını ifade etti.

"Fertler anne ve babalarını kaybettiklerinde yetim kalmazlar, unutulduklarında yetim kalırlar." diyen Çapçı, "Biz de Müslüman Türk milleti olarak, Muğlalılar olarak, kardeşlerimizin yanında olma adına bu hayır çarşısı kermesini kurarak bu farkındalığı oluşturmak istedik. Barış ve huzur içerisinde güven içerisinde bir dünya inşa etme noktasında gayretlerimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Hayır Çarşısı'nda açtığı stantta kek ve limonata satan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Filistinli 23 yaşındaki Yunus Barakat ise Muğla'dan Gazzeli çocuklara destek gittiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Muğlalı çocuklar ve yiğit Muğlalıların Gazze'yi yalnız bırakmadığını anlatan Barakat, "Ekonomik olarak ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Filistinli ve Gazzeli çocukların yanında olmak için çok güzel hayır yapıyorlar. Ürünleri satmaya çalışıyorlar. Bütün Muğla halkına teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Programa AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.